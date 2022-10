Ceará lamenta confusão na Arena Castelão em jogo com Cuiabá: ‘um pedido de sinceras desculpas’

O Ceará Sporting Club emitiu nota sobre a confusão e a invasão do campo de jogo na Arena Castelão durante o jogo com o Cuiabá, pela 32ª rodada do Brasileirão, no domingo (16). A instituição lamentou o episódio de violência e também pediu ‘sinceras desculpas’ aos torcedores.

“Reforçamos nosso compromisso em manter nossas praças esportivas como ambientes seguros às famílias, entendendo que o futebol é movido à paixão, mas é um mecanismo essencial de inclusão, confraternização e entretenimento. Sempre lutaremos pela paz, dentro e fora dos estádios”, disse em trecho.

O clube também informou que concedeu o suporte ambulatorial aos torcedores e não contabilizou ‘casos graves de feridos’. Junto aos órgãos de segurança, o Vovô trabalha para identificar os responsáveis pelo conflito.

Vale ressaltar que o mando era do Ceará. O árbitro Caio Max Augusto Vieira (RN) explicou em súmula que a partida foi encerrada, restando sete minutos de acréscimos, por “falta de segurança”.

Confira a nota oficial do Ceará

O Ceará Sporting Club lamenta e repudia veementemente os fatos ocorridos na partida entre Ceará contra o Cuiabá, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em razão de uma confusão em um dos setores da Arena Castelão houve a necessidade de evacuação de uma parte da torcida por motivos de segurança e decisão técnica da Polícia Militar.

O clube informa, ainda, que deu todo o suporte ambulatorial aos torcedores, não contabilizando casos graves de feridos, bem como, junto aos órgãos de Segurança Pública, está adotando providências para identificar e punir os envolvidos causadores dos atos reprováveis.

Aos nossos torcedores, nossa solidariedade e um pedido de sinceras desculpas. Reforçamos nosso compromisso em manter nossas praças esportivas como ambientes seguros às famílias, entendendo que o futebol é movido à paixão, mas é um mecanismo essencial de inclusão, confraternização e entretenimento. Sempre lutaremos pela paz, dentro e fora dos estádios.

Posições do STJD e da FCF

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e a Federação Cearense de Futebol (FCF) também se posicionaram sobre os casos de violência registrados em Ceará x Cuiabá, na Arena Castelão. No domingo (16), em Recife/PE, o jogo entre Sport x Vasco também foi encerrado por conta de uma invasão de campo e a falta de segurança.

Em nota, o STJD informou o aguardo das súmulas dos jogos para, "juntamente com vídeos e documentos, analisar as infrações previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva". A instituição também sinalizou que 'medidas enérgicas serão tomadas para que não aconteçam mais episódios de violências no futebol brasileiro'.

Já a FCF lamentou a situação e reforçou que "estádios são lugares para levar a família, encontrar os amigos e vibrar pelo seu time do coração. É inadmissível que situações como essa acontecam no ambiente esportivo". A Federação também sinalizou "que os envolvidos sejam identificados e que as autoridades tomem as medidas necessárias".

Comunicado do STJD

A Procuradoria da Justiça Desportiva vem a público repudiar os fatos graves e lamentáveis ocorridos nas partidas entre Ceará x Cuiabá, válida pela Série A do Campeonato Brasileiro, e Sport x Vasco, pela Série B do Campeonato Brasileiro, ambas realizadas neste domingo, dia 16 de outubro.

O órgão informa que aguarda o recebimento das súmulas das partidas para, juntamente com vídeos e demais documentos, analisar as infrações previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva e ressalta ainda que medidas enérgicas serão tomadas para que não aconteçam mais episódios de violências no futebol brasileiro.

“A Procuradoria agirá com rigor em todos os casos de violência nos estádios de futebol. Pais e todas as pessoas de bem precisam se sentir seguros em qualquer jogo de futebol no Brasil e vamos lutar para que seja essa a realidade”, afirmou o Procurador-geral Ronaldo Piacente."

Comunicado da FCF

A Federação Cearense de Futebol repudia o episódio de violência neste domingo (16) na partida entre Ceará e Cuiabá, pela 32ª rodada do Brasileirão.



Os estádios são lugares para levar a família, encontrar os amigos e vibrar pelo seu time do coração. É inadmissível que situações como essa ainda acontecam no ambiente esportivo.



Nos solidarizamos com os atletas e funcionários do Ceará Sporting Club e com todos aqueles que sofreram qualquer tipo de violência. Esperamos que os envolvidos sejam identificados e que as autoridades tomem as medidas necessárias.