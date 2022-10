Presidente da CBF repudia violência em Ceará x Cuiabá e Sport x Vasco: 'punições drásticas'

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu nota, neste domingo (16), repudiando as cenas de violência em Ceará x Cuiabá, na Série A, e Sport x Vasco, na Série B. Em ambos os casos, as partidas foram encerradas após invasões na Arena Castelão e na Ilha do Retiro, respectivamente.

As situações serão denunciadas e julgadas junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho (PVC), do SporTV, há pedidos até para o fechamento dos referidos estádios. Vale ressaltar que o jogo no Castelão foi encerrado por “falta de segurança”.

Confira a nota oficial da CBF

"A CBF lamenta os episódios de violência ocorridos nos jogos Ceará x Cuiabá, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e Sport x Vasco, pela Série B, assim como a necessária suspensão da partida Goiás X Corinthians, ontem, pela Série A, para evitar conflitos entre torcedores. A entidade acredita que atos como esses afastam dos estádios os verdadeiros torcedores e as famílias, os patrocinadores e a boa imagem do futebol num mundo que busca hoje novos horizontes. A CBF aguarda que o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) atue com o rigor necessário para banir os responsáveis pelas cenas chocantes ocorridas justamente no ano em que o futebol brasileiro tem muito a comemorar com os estádios lotados e os campeonatos sendo organizados com êxito nas quatro divisões. - Estamos indignados com as imagens que vimos hoje nas duas partidas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, competições com números recordes de participação popular nos estádios e que está sendo marcado pelo retorno das famílias. Esperamos que o STJD tome posições duras. Nos colocamos no lugar dos pais daquela criança desmaiada em Fortaleza. Nós aguardamos que punições drásticas sejam tomadas pelo tribunal. O futebol brasileiro não tem mais espaço para a violência e o retrocesso - afirma o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues."