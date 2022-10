Árbitro de Ceará x Cuiabá explica confusão e fim de jogo na Arena Castelão; veja súmula

O árbitro Caio Max Augusto Vieira (RN) detalhou em súmula a decisão de encerrar a partida entre Ceará 1x1 Cuiabá, neste domingo (16), na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A, antes do fim do tempo do jogo. O evento registrou uma invasão no gramado e uma briga da torcida alvinegra na arquibancada.

O motivo principal foi a falta de segurança no estádio. Aos 49 minutos do 2º tempo, ainda restavam mais sete minutos de acréscimos, quando a arbitragem sinalizou que o confronto estava finalizado.

"Após 11 minutos do início da invasão, entrei em contato com o comandante geral do policiamento, sr. Eduardo Souza Landim, Tenente/Coronel do Batalhão BP Choque, que não me deu garantia de segurança para reiniciar a partida", afirmou. "Informo que ambas as equipes demonstraram não ter condições emocionais para continuar a partida", completou em novo trecho do documento.

Veja a súmula de Ceará x Cuiabá

Legenda: Súmula de Ceará 1x1 Cuiabá pela Série A de 2022 Foto: reprodução / CBF

Caio Max também descreveu que uma parte dos torcedores presentes no campo tentou agredir jogadores do Ceará, do Cuiabá e até da equipe de arbitragem. O equipamento do árbitro de vídeo (VAR) foi removido rapidamente para evitar danos. A confusão teve início no anel superior.

Na súmula ainda há relatos de arremesso de assentos. Os dados servirão como base de possíveis denúncias encaminhadas ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que renderá punição, seja para clubes ou demais envolvidos. A CBF cobrou medidas drásticas contra a violência.