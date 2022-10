Seis pessoas são detidas após confusão em jogo do Ceará

Após a invasão de campo da torcida do Ceará no jogo contra o Cuiabá, neste domingo (16), a Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) informou que seis pessoas envolvidas na confusão foram detidas. Ao todo, a Polícia Militar registrou cinco Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e um flagrante. Uma reunião de emergência será realizada nesta segunda-feira.

Em nota, a pasta responsável pelo estádio explicou que as Forças de Segurança do Ceará tentaram conter uma briga entre torcedores do Ceará no Setor C superior Norte. Para isso, equipes do Comentado da Polícia de Choque (CPChoque) foram acionadas. O duelo foi encerrado minutos após a invasão do campo.

A Sejuv nomeou a ocorrência como 'fatos gravíssimos' e, assim, convocou uma reunião urgente com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, além da Federação Cearense de Futebol (FCF) para identificar e buscar puinr os responsáveis. O encontro será nesta segunda-feira (17).

Com a confusão nas arquibancadas, os acessos para saída da arena através do gramado foram abertas para escoamento de alguns torcedores. Nesse momento, parte dos envolvidos na briga também tiveram acesso ao campo, onde cometeram atos de vandalismo.

A Sejuv informou ainda que equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil ainda atuam no local. Durante a confusão, cadeiras foram quebradas.

A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) lamenta e repudia os atos de violência registrados na tarde deste domingo (16), durante a partida entre Ceará e Cuiabá na Arena Castelão. Sobre a ocorrência, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que as Forças de Segurança do Ceará atuaram para conter uma briga entre torcedores do Ceará Sporting Club, no Setor C superior Norte.

Equipes do Comando de Polícia de Choque (CPChoque) foram mobilizadas para restabelecer a ordem e a segurança no setor. Cinco Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e um procedimento em flagrante foram registrados contra pessoas envolvidas no tumulto. As conduções foram realizadas pela Polícia Militar. A partida foi encerrada em seguida pela arbitragem e o policiamento realizou a dispersão dos presentes.

Acessos para saída da arena por meio do gramado do estádio foram franqueadas para o escoamento de espectadores do jogo, momento em que torcedores envolvidos na briga também entraram no campo, onde cometeram atos de vandalismo. Equipes da PMCE, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) ainda atuam no local.

A Sejuv informa ainda que, durante a briga de torcedores, houve depredação de cadeiras e que realiza, no momento, uma apuração dos danos. A pasta lembra ainda que os clubes são responsáveis pelo ressarcimento do valor referente às cadeiras quebradas.

Diante dos fatos gravíssimos, a Sejuv convocou uma reunião para esta segunda-feira (17), com representantes da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e da Federação Cearense de Futebol, a fim de identificar e punir os autores dos atos de vandalismos lamentáveis.