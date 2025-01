Ceará e Fortaleza conhecem adversários na 2ª Fase da Copinha; veja datas dos confrontos

Ceará e Fortaleza estão entre os 64 classificados para a 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Ceará foi vice-líder do Grupo 31 com 7 pontos, enquanto o Fortaleza foi 2º colocado do grupo 25 com 4 pontos.

E neste domingo, os dois times cearenses conheceram a data de seus jogos na 2ª Fase e os adversários.

Veja datas e adversários

Tanto Vovô quanto Leão jogam na segunda-feira (13). O Ceará entra em campo primeiro, às 11 horas, contra o XV de Piracicaba, no estádio no Nicolau Alayon, em São Paulo.

Já o Fortaleza, entra em campo às 15h, contra o América-MG, em Santana de Parnaíba.

Na 2ª Fase, se as partidas terminarem empatadas, serão definidas nos pênaltis.