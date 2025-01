Ceará x Juventus pela Copinha: confira horário, palpites e onde assistir

O Ceará entra em campo neste sábado (11), em seu 3º jogo na Copa São Paulo de Futebol Junior. O Vovô enfrenta o Juventus, 11h, na Rua Javari, em São Paulo (SP).

Onde assistir

A partida terá transmissão da Federação Paulista de Futebol (Youtube) e Sportv

Como chega o Vozão

O Alvinegro está no grupo 31 e com 6 pontos, já está classificado para a 2ª Fase. Na classificação, o Vozão tem seis pontos e ocupa a vice-liderança, com a mesma pontuação do Juventus, mas com menor saldo de gols (6 a 4). Assim, para ser lider, o Vozão terá que vencer o jogo. Se empatar, o Vozão se classificará na 2ª colocação.

Zé Neto, autor de 2 gols na vitória sobre Trindade/GO, demonstrou o foco em atingir a liderança do Grupo 31.

“Nosso elenco está muito feliz, mas ainda não estamos satisfeitos. Ainda temos mais um jogo e queremos buscar a primeira colocação da nossa chave. Agradeço também a toda a torcida do Vozão que vem nos apoiando em todos os jogos e isso é de suma importância”, disse.