Ceará renova com Richardson por duas temporadas

O Ceará anunciou nesta sexta-feira (10), a renovação de contrato do volante Richardson por duas temporadas. O meio-campista que está em sua segunda passagem pelo Alvinegro e já disputou 277 partidas oficiais pelo clube defenderá o Vozão até o fim de 2026.

Inicialmente contratado em 2016, Richardson defendeu o Ceará por três temporadas e somou 143 jogos no Alvinegro. Entre 2016 e 2018, o atleta conquistou dois Campeonatos Cearenses (2016 e 2017) e um acesso à Série A (2017).

Depois de três anos no futebol japonês, Richardson retornou ao Vozão em 2022. Nesta passagem, Richardson já ergueu as taças de uma Copa do Nordeste (2023), um Campeonato Cearense (2024) e mais um acesso à elite do futebol nacional (2024).

Após a assinatura, Richardson citou sua alegria por seguir em Porangabuçu e falou de sua forte relação com o Alvinegro.

“Primeiro, tenho que agradecer ao clube, à presidência, a todos que estão envolvidos nesse momento, nessa decisão. Agradecer pela confiança, pelo respeito e dizer que estou muito feliz. Acho que é uma história muito legal. Por momentos que aqui passei, momentos difíceis, mas também momentos muito bons. Acho que qualquer relação duradoura e forte é assim que a gente encara, se entregando da melhor maneira possível. É um motivo de muito orgulho pra mim vestir essa camisa. Renovar e fazer parte desse processo pra mim é muito legal, muito importante. Muito feliz pela renovação e ansioso pra viver novos capítulos dessa história”, contou.

Aylon e Mugni

Também nesta sexta-feira (10), o Ceará anunciou que os vínculos contratuais de Aylon, vice-artilheiro na temporada passada, e Lucas Mugni, foram estendidos e renovados para 2025.