Fortaleza confirma três jogos nos EUA; veja adversários, datas e horários

O Fortaleza divulgou a programação completa de sua viagem aos Estados Unidos e confirmou que disputará três partidas durante a estadia na Flórida. O Tricolor do Pici fará um jogo-treino e jogará duas partidas amistosas pela Orlando Cup.

O primeiro desafio será na próxima quarta-feira (15), às 16h (horário de Brasília), quando o Fortaleza fará um jogo-treino contra o Miami FC, que disputou a USL Championship em 2024. O jogo será no resort em que o Fortaleza ficará hospedado.

No sábado (18), às 21h (horário de Brasília), o Fortaleza enfrentará o Miami United em um amistoso válido pela Orlando Cup. A partida será disputada no estádio Nathaniel Traz Powell, na cidade de Miami.

No dia seguinte, no domingo (19), às 14h (horário de Brasília), o Tricolor do Pici terá o seu último jogo nos Estados Unidos, em mais um amistoso pela Orlando Cup. O adversário será o Chicago Fire, no Palm Beach Atlantic University, em West Palm Beach.

O desembarque na Flórida será neste sábado (11), os treinos no sábado (11), domingo (12), segunda (13), terça (14), quinta (15) e sexta (16), e o retorno a Fortaleza (CE) na segunda-feira (20).