Galhardo recebe propostas e conversa com Fortaleza sobre possível saída

O atacante Thiago Galhardo tem futuro incerto no Fortaleza para a temporada 2025. O Diário do Nordeste apurou que o jogador recebeu propostas de clubes do Brasil e da Ásia e ainda avalia junto ao seu staff e ao Fortaleza os próximos passos da carreira.

Galhardo terminou a temporada 2024 emprestado ao Goiás, mas retorna ao Fortaleza, já que tem contrato com o Leão até o final de 2025. O jogador e o clube estão conversando em busca de uma solução boa para todos, seja através de venda ou novo empréstimo.

Legenda: Fortaleza em ação pela Série A 2023 Foto: Thiago Gadelha/SVM

Além de ter contrato vigente com o Fortaleza, o jogador de 35 anos tem um carinho grande pelo clube e pela torcida tricolor, e por isso pretende tomar uma decisão com cautela. A expectativa é que a definição da situação de Galhardo aconteça nas próximas semanas.

Em 2024, Galhardo disputou 11 jogos com a camisa do Fortaleza, somando três gols marcados. Contratado em 2022, o atacante brilhou pelo Leão principalmente em 2023, quando somou 68 jogos, 17 gols e sete assistências.