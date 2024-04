Fortaleza oficializa saída do atacante Thiago Galhardo, anunciado pelo Goiás

O Fortaleza anunciou oficialmente a saída do atacante Thiago Galhardo do elenco do Tricolor do Pici nesta segunda-feira (15). O jogador será emprestado ao Goiás até o dia 31 de dezembro de 2024 e já foi anunciado pelo Esmeraldino.

“Thiago Galhardo nos ajudou muito no período em que esteve aqui. [...] Nesse momento a gente entende, em decisão conjunta, que ele deveria dar um outro passo na carreira. Fizemos esse acerto com diálogo, com muito respeito profissional, e desejamos muito sucesso para o restante da temporada de 2024”, disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

Também nesta segunda-feira (15), o atacante foi anunciado oficialmente como o novo reforço do Goiás. Thiago Galhardo vestirá a camisa 33 da equipe, que em 2024 disputará a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024.

Thiago Galhardo chegou no Leão em 2022, quando teve boas atuações, marcou sete gols (em 19 partidas) e ajudou o Fortaleza a se livrar do rebaixamento da Série A e fazer uma arrancada histórica na competição.

Na atual temporada, Galhardo fez 11 jogos pelo Tricolor do Pici e três gols marcados. Ao todo, o atacante marcou um total de 27 gols em três temporadas pelo Fortaleza.