Fortaleza envia orçamento de mais de R$ 300 milhões para apreciação no conselho deliberativo

O conselho deliberativo do Fortaleza vai apreciar a proposta orçamentária do Tricolor para a temporada 2025 na terça-feira (14), em assembleia virtual marcada para iniciar às 18h30 (primeira chamada). O Diário do Nordeste apurou que o orçamento do Leão para este ano vai superar a marca dos R$ 300 milhões.

O valor exato da proposta só será apresentado aos conselheiros na assembleia. Em 2024 o Tricolor aprovou um orçamento de R$ 258 milhões, um aumento de R$ 50 milhões em relação a 2023, diferença que tende a se repetir ou até ser superada neste ano. O documento que será colocado para apreciação também vai detalhar quanto a diretoria pretende utilizar somente para o futebol.

Com isso, o Fortaleza quebrará um novo recorde de orçamento no futebol cearense. Ainda não se sabe se o orçamento a ser apresentado vai incluir alguma previsão de venda de parte da SAF do clube, mas o atual presidente da instituição, Rolim Machado, já declarou ao Diário do Nordeste que em 2025 o clube vai procurar investidores.

Agora sim chegou o momento do Fortaleza ir para o mercado, do mercado ver o Fortaleza de uma maneira diferente, um clube organizado. Acho que em 2025 deverá aparecer investidor, vamos torcer para que eles venham com seriedade. O Fortaleza está no mercado a partir de 2025 Rolim Machado Presidente do Fortaleza Esporte Clube

Demais pautas

Além da apreciação da proposta orçamentária, o conselho deliberativo do Fortaleza vai deliberar sobre o novo Diretor de Planejamentos e Resultados, José Carlos Braide da Gama Filho; e sobre a indicação de Bruno Acioli Lins ao Conselho de Administração da SAF.

Será extinguido o Departamento de Assuntos Compartilhados e criado o Departamento de Planejamentos e Resultados, bem como apreciados os requerimento de ingresso de novos conselheiros.