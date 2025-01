Fortaleza acerta compra de Kauê Canela e leva atacante para pré-temporada nos EUA

O Fortaleza acertou a compra do atacante Kauê Canela junto ao Novorizontino-SP. O Diário do Nordeste apurou que o clube exerceu a opção de compra pré-estabelecida no vínculo por empréstimo, adquirindo 50% dos direitos econômicos por cerca de R$ 500 mil e firmando um novo contrato até o fim de 2027.

O percentual foi pré-definido desde a chegada do centroavante em fevereiro de 2024. Diante do alto potencial, o time cearense já fixou um novo acordo para adquirir mais 30% do passe, com um prazo para executar o mecanismo até dezembro. Assim, o Leão aposta na evolução do jogador de 20 anos em breve período.

No Pici, Kauê se estabeleceu como destaque da base, sendo artilheiro do Brasileirão Sub-20, além de brilhar no Campeonato Cearense Sub-20 e no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Em 2025, estava na Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde já marcou dois gols nas duas primeiras rodadas.

Convocado para os EUA

Legenda: O meia Lucca Prior, destaque do Sub-20 do Fortaleza, também foi convocado para a pré-temporada nos EUA Foto: João Moura / Fortaleza

O desempenho de Kauê Canela chamou a atenção da comissão técnica principal do Fortaleza comandado pelo treinador argentino Juan Pablo Vojvoda. Assim, o atacante foi convocado para integrar o elenco principal que participa da pré-temporada nos EUA, com viagem nesta sexta (10).

O Diário do Nordeste apurou que, além do centroavante, o zagueiro Gustavo Mancha e o meia Lucca Prior também foram chamados para essa viagem. O trio disputava a Copinha de 2025 pelo Fortaleza.

Internamente, os nomes são avaliados positivamente para integrar o profissional. O departamento de análise também segue monitorando o evento para avaliar os destaques e a chance de integração.