Fortaleza viaja para os EUA nesta sexta (10); veja horário e detalhes

A delegação do Fortaleza embarca nesta sexta-feira (10) com destino à Flórida, nos Estados Unidos, onde o Tricolor do Pici irá disputar um torneio de pré-temporada. O voo que levará atletas, comissão técnica e diretoria decolará às 17h30 (horário de Brasília).

A estimativa é que a delegação desembarque no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale na manhã deste sábado (11), para então iniciar o cronograma de treinamentos preparatórios para a disputa da temporada 2025.

Legenda: Jogadores do Fortaleza durante embarque Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC

Na próxima semana, o Fortaleza disputará duas partidas da Orlando Cup. Os adversários serão o Miami United e o Chicago Fire, equipes de futebol norte-americanas, nos lugares de Santos e Atlético Nacional-COL, que desistiram do torneio.

Nesta sexta-feira (10), antes do embarque, o elenco do Fortaleza participará de uma sessão de treinamento no Centro de Excelência Alcides Santos, no período da manhã. Parte da delegação, com profissionais do clube, já está nos Estados Unidos.