Supervisor do Leão diz que há quartos reservados para novos reforços em Orlando

O supervisor de futebol do Fortaleza, Júlio Manso, concedeu entrevista exclusiva ao programa Show do Esporte, da Verdinha, nesta sexta-feira (10). Já em Orlando, local da pré-temporada do Fortaleza nos Estados Unidos, Manso deu detalhes da preparação e revelou que há quartos reservados para possíveis novos reforços do Leão.

"Independente de nomes, o que eu posso falar é que a gente tem uns quartos reservados para novos reforços. Então quem for contratado nos próximos dias, tem possibilidade sim de vir aos Estados Unidos. Mas, obviamente como o Fortaleza sempre trabalha, de forma discreta. Mas é possível sim e a diretoria tem trabalhado nesse sentido. Tá tudo pronto. Se precisar, amanhã já tem disponibilidade para novos reforços e serão bem vindos", disse ele.

Reforços

Ao todo, 27 atletas embarcaram, incluindo os 4 reforços anunciados pelo Tricolor: o goleiro Brenno, o lateral Diogo Barbosa, o volante Pol Fernandéz, o atacante Dylan Borrero, além do zagueiro Kuscevic, que foi adquirido junto ao Coritiba.

Parte técnica

Julio Manso destacou a qualidade da estrutura que o grupo terá em Orlando, exigência de Vojvoda para aprovar o local da Pré-Temporada.

"Ainda em setembro, quando definíamos o local dos treinamentos para a Pré-temporada, o Vojvoda pediu não perdesse foco na parte técnica. Escolhemos juntos o local, pelo fator técnico e estrutura. Ele pediu que tivesse aqui uma condição no minimo igual a que temos no Pici. Os jogadores terão uma condição muito boa, focando parte técnica. O objetivo é o time sair daqui preparado para o que vem pela frente competições importantes".