Com a camisa 8, Matheus Araújo mostra personalidade no Ceará para disputa no meio-campo: 'trazer títulos'

Em busca de títulos e de cravar o nome na história do Ceará, o meia-atacante Matheus Araújo, de 22 anos, foi apresentado nesta sexta-feira (10), em Porangabuçu. Cheio de personalidade para escolher a camisa 8 do time, o atleta, que tem passagem pelas categorias de base da Seleção Brasileira, quer mostrar seu potencial no Alvinegro.

"Eu vejo como possibilidade para mostrar o meu potencial. Aprendi muito no Corinthians, minha passagem na Seleção Brasileira também foi muito importante para mim e esses últimos anos foram bons para ganhar maturidade, tempo de jogo e aprender com grandes jogadores. Sei das minhas características, um jogador rápido, tenho uma boa visão de jogo, chegada na área, gosto de fazer gol. Tenho certeza que essas características vão ser boas para o Ceará", aponta o atleta. Matheus Araújo meia-atacante do Ceará

Apesar de ter atuado em apenas 12 oportunidades no ano passado no Corinthians, Matheus acredita que no Ceará, a história será diferente. O jogador espera ter minutagem, como aconteceu em 2023, quando ele pode atuar em mais de 30 partidas pelo Timão. Ainda jovem, o atleta quer mesmo é mostrar a que veio já no Cearense e na Copa do Nordeste.

"Meu objetivo junto com o clube é trazer títulos. Na semana que vem já começa o Cearense, logo em seguida tem a Copa do Nordeste e, com certeza, com o elenco que a gente tem, eu acho que nós temos total capacidade para brigar e ganhar esses títulos", ressalta Matheus.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Ainda na base do alvinegro paulista, o atleta Matheus Araújo chegou à vestir a camisa canarinha. O meia até respondeu sobre a comparação com outro atleta que passou pelo Ceará em 2023 e que também foi campeão com a seleção, Pedro Lucas.

"O Pedro [Lucas] jogou comigo, tivemos essa passagem na Seleção, ele é um baita jogador. Mas acredito que são características diferentes, o Pedro é mais armador, eu sou um cara mais dinâmico de campo. Acho que vou conseguir me adequar bem àquilo que o Ceará está precisando", pontua o camisa 8.

CARREIRA

Natural de Osasco, São Paulo, Matheus chegou ao Timão em 2019, para o time sub-17. A primeira chance na equipe profissional aconteceu dois anos depois, logo após a conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo sub-20 do time paulista. Ao todo, o jogador atuou em 45 partidas oficiais.

Antes de chegar no Corinthians, ainda muito jovem, Matheus jogou no São Caetano, Grêmio Mauaense, São Bernardo e União Barbarense, equipes do interior paulista.

O meio-campista treina com o restante do grupo desde a última sexta-feira, 3 de janeiro. O Vozão estreia na temporada dia 18, às 16h30, contra o Tirol, pela primeira rodada do Campeonato Cearense, no estádio Presidente Vargas.