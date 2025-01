Fortaleza embarca para pré-Temporada nos Estados Unidos: veja relacionados

O Fortaleza embarcou nesta sexta-feira (10), para a Pré-temporada nos Estados Unidos, onde disputa da Orlando Cup. O Leão ficará no Estado da Flórida por 10 dias, onde fará um jogo treino e dois amistosos de Pré-Temporada.

Ao todo, 27 atletas embarcaram, incluindo todos os reforços leoninos para a temporada. O goleiro Brenno, o lateral Diogo Barbosa, o volante Pol Fernandéz, o atacante Dylan Borrero, além do zagueiro Kuscevic, que foi adquirido junto ao Coritiba.

Fortaleza embarca para pré-Temporada nos Estados Unidos



📹Crisneive Silveira / SVM pic.twitter.com/DMMZ2es4M6 — Jogada (@diariojogada) January 10, 2025

Fortaleza embarca para pré-Temporada nos Estados Unidos



📹Crisneive Silveira / SVM pic.twitter.com/2wItq8SWeR — Jogada (@diariojogada) January 10, 2025

Ausência é o goleiro Santos, que não embarcou e ficará treinando no Centro de Excelência Alcides Santos, sede do clube.

Veja lista:

Goleiros: João Ricardo, Brenno, Magrão

Laterais Direitos: Tinga e Eros Mancuso

Zagueiros: Britez, Titi, Kuscevic, Cardona

Laterais-Esquerdos - Bruno Pacheco, Felipe Jonatan e Diogo Barbosa

Volantes: Pol Fernández, Emmanuel Martinez, Zé Welison, Pedro Augusto, Lucas Sasha e Rossetto

Meias: Pochettino e Calebe

Atacantes: Lucero, Marinho, Breno Lopes, Moisés, Yago Pikachu, Renato Kayzer e Dylan Borrero

Fortaleza embarca para pré-Temporada nos Estados Unidos



📹Crisneive Silveira / SVM pic.twitter.com/KaYWtO44Vz — Jogada (@diariojogada) January 10, 2025

Mais 3 da Copinha

Para completar a list de 30 jogadores, outros 3, que integram o grupo na Copinha, serão integrados ao grupo: o zagueiro Gustavo Mancha, o meia Lucca Prior e o atacante Kauê Canela.

Um jogo treino e dois amistosos

O Tricolor do Pici fará um jogo-treino e jogará duas partidas amistosas pela Orlando Cup. O primeiro desafio será na próxima quarta-feira (15), às 16h (horário de Brasília), quando o Fortaleza fará um jogo-treino contra o Miami FC, que disputou a USL Championship em 2024. O jogo será no resort em que o Fortaleza ficará hospedado.

No sábado (18), às 21h (horário de Brasília), o Fortaleza enfrentará o Miami United em um amistoso válido pela Orlando Cup. A partida será disputada no estádio Nathaniel Traz Powell, na cidade de Miami.

No dia seguinte, no domingo (19), às 14h (horário de Brasília), o Tricolor do Pici terá o seu último jogo nos Estados Unidos, em mais um amistoso pela Orlando Cup. O adversário será o Chicago Fire, no Palm Beach Atlantic University, em West Palm Beach.