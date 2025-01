Fortaleza negocia compra de atacante Guga, promessa cearense do Grêmio

O Fortaleza fez uma proposta oficial para comprar o jovem atacante Gustavo Gouveia, o Guga, do Grêmio. O Diário do Nordeste apurou que o Tricolor do Pici disputa a contratação com um time da Arábia Saudita.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, o Grêmio também tem interesse em renovar o contrato com o jogador de 18 anos, mas tem as propostas do Fortaleza e de um time árabe na mesa e está as analisando.

O Orlando City, dos Estados Unidos, também demonstrou interesse em Guga, mas os projetos do Fortaleza e do time árabe foram os que mais interessaram o staff do atacante. A definição do Grêmio deve sair nos próximos dias.

Guga é natural de Fortaleza (CE) e é considerado uma das promessas da base do Grêmio. Ele foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-15, em 2021. Em 2024, chegou a ser relacionado pelo time profissional para um jogo da Libertadores.