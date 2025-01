Fortaleza x Ituano pela Copinha: confira horário, palpites e onde assistir

O Fortaleza entra em campo neste sábado (11), em seu 3º jogo na Copa São Paulo de Futebol Junior. O Leão enfrenta o Ituano, 16h30, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP).

Onde assistir

A partida terá transmissão da Federação Paulista de Futebol (Youtube) e Sportv.

Como chega o Leão

O Tricolor está no grupo 25 e lidera com 4 pontos, mesma pontuação do Ituano. O Leão tem 3 gols de saldo, contra 1 do time paulista. Um empate classifica os dois times para a 2ª Fase.

Se vencer ou empatar, o Leão termina na liderança do Grupo. Caso perca, precisará torcer para que o vencedor de Carajás e São Bento não o supere no saldo de gols. O Carajás tem (-1) e o São Bento (-3).

O volante Fabrício Dias, comentou a campanha do Leão na Copinha.

"Saímos com a vitória impondo nosso jogo. Desde o primeiro jogo fizemos isso, mas não conseguimos o resultado. Agora conseguimos sair na frente, vencemos e agora é ir pra cima e buscar a classificação".

Para o jogo decisivo, o Leão não terá 3 jogadores importantes: o zagueiro Gustavo Mancha, o meia Lucca Prior e o atacante Kauê Canela. O trio foi chamado para a Pré-Temporada do time profissional nos Estados Unidos.