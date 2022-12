Campeão da Copa do Mundo, Messi é convidado para colocar os pés na calçada da fama do Maracanã

O atacante Lionel Messi, capitão da Argentina na conquista da Copa do Mundo do Catar, será convidado para colocar os pés na calçada da fama do Estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, no Rio de Janeiro. O argentino será o oitavo estrangeiro a ser homenageado no palco esportivo.

Messi será convidado pela Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), entidade que administra o Maracanã, ao lado de Flamengo e Fluminense, para colocar os pés na calçada da fama. Esta é a 2ª vez que Lionel Messi recebe o convite para ser homenageado no estádio carioca. Em 2019, na disputa da Copa América, o argentino foi convocado, mas não houve sucesso. A informação é do ge.

O astro da Seleção Argentina estará ao lado de sete estrangeiros homenageados no Maracanã: o uruguaio Alcides Ghiggia (autor do gol do título do Uruguai em 1950), o chileno Elias Figueroa (ídolo do Internacional), o paraguaio Romerito (ídolo do Fluminense), o sérvio Petkovic (ídolo do Flamengo), o português Eusébio (ídolo do Benfica e da Seleção Portuguesa), o alemão Franz Beckenbauer (ídolo do Bayern de Munique e campeão da Copa do Mundo de 1974).

Veja convite enviado pela Suderj na íntegra

"Lionel Andres Messi Cuccittini

Lionel Messi

A Superintendência de Desportes do Estado do Rio de Janeiro - Suderj, uma autarquia do Governo do Estado, tem a honra de convidá-lo a deixar seus pés na Calçada da Fama do Maracanã, eternizando seu nome na história do futebol mundial e do Maracanã, junto de estrelas como Pelé, Garrincha, Rivelino, Ronaldo Fenômeno e vários outros nomes relevantes que pisaram aqui."

