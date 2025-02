Federação de Karatê premia atletas e personalidades do esporte no Ceará

Uma noite de gala no esporte cearense. A Federação Esportiva e Educacional de Karatê do Ceará (FEEKC) homenageou os melhores atletas do ranking, além de professores, personalidades e autoridades na noite deste sábado (22), no Clube dos Diários, em Fortaleza.

Legenda: Atletas de karatê foram homenageados na noite deste sábado (22) Foto: Ismael Soares/SVM

Foram homenageadas as categorias PCDs masculino e feminino até as masters masculino e feminino, além das 4 melhores associações que se destacaram nas competições do ano passado.

Legenda: Dirigentes da FEEKC e atletas durante premiação do ranking da entidade Foto: Ismael Soares/SVM

As 4 associações homenageadas foram:

Campeã geral: Associação de Karatê Funakoshi (ASKAF) - Conquistou 115 medalhas de ouro em 2024.

Vice-Campeã Geral: Associação Atlética de Karatê do Ceará (AAKC) - Conquistou 48 medalhas de ouro em 2024.

3º Lugar Geral: Associação Combate de Karatê - Conquistou 41 medalhas de ouro em 2024.

4º Lugar Geral: Projeto Titans Sports - Conquistou 39 medalhas de ouro em 2024.

HOMENAGEM AO SISTEMA VERDES MARES

Legenda: Carlos Cartaxo, Ruy do Ceará Filho, Igor Queiroz Barroso, Aelio Silveira e Robyson Régis Foto: ISMAEL SOARES / SVM

A FEEKC homenageou também a TV Verdes Mares que, em 2025, comemora 55 anos de história e tem larga contribuição com o esporte cearense. Foram homenageados:

Igor Queiroz Barroso - faixa preta 3º Dan e membro do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz;

Ruy do Ceará Filho - Diretor Superintendente do Sistema Verdes Mares;

Aelio Silveira - Superintendente da Minalba Brasil;

Juscelino Filho - Jornalista do Sistema Verdes Mares.

Legenda: Ruy do Ceará Filho, Diretor Superintendente do Sistema Verdes Mares e Igor Queiroz Barroso, Membro do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz foram homenageados neste sábado (22) Foto: ISMAEL SOARES / SVM

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA FEEKC

Legenda: Robyson Régis, presidente da FEEKC Foto: Ismael Soares/SVM

O professor Robyson Régis é faixa preta 5º Dan, membro fundador da FEEKC, além de presidente da FEEKC, é membro da diretoria de eventos da Confederação Esportiva e Educacional Brasileira de Karate (CEEBK).

Legenda: Carlos Cartaxo, vice-presidente da FEEKC Foto: Ismael Soares/SVM

O vice-presidente Carlos Cartaxo é faixa preta 7º Dan, técnico da seleção cearense e brasileira de karatê. Graduado em Pedagogia e Educação Física, pós-graduado em Psicomotricidade e escritor.