Goleiro do América-MG é alvo de ataques nas redes sociais após vitória do clube contra o Cruzeiro

A classificação do América Mineiro contra sobre o Cruzeiro para a final do Campeonato Mineiro desencadeou uma série de ataques ao goleiro Matheus Mendes nas redes sociais. A esposa do jogador, Jaquiline Freiras, expôs as mensagens.

O goleiro Matheus Mendes perdeu a mãe no ano passado, vítima de câncer, enquanto ainda era jogador do Atlético-MG. Após a divulgação das mensagens, o América repudiou os atos e afirmou que as autoridades devem identificador o homem que cometeu os atos.

Veja a nota do América Mineiro sobre o caso:

O América Futebol Clube expressa seu repúdio e indignação diante das ofensas criminosas direcionadas ao nosso goleiro Matheus Mendes nas redes sociais. A rivalidade no futebol deve se limitar ao campo, e jamais extrapolar para ataques pessoais. Acreditamos que as autoridades competentes tomarão as medidas cabíveis para identificar e punir o(s) responsável(eis) por essa barbaridade.