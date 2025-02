Maracanã x Horizonte: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Maracanã recebe o Horizonte neste domingo (23), às 16h, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú (CE), em jogo de volta das quartas de final do Campeonato Cearense 2025.



PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

TV Ceará e FCF TV

Como chegam as equipes



O Maracanã venceu o jogo de ida por 3 a 2 no Domingão, em Horizonte e chega com a vantagem do empate. Caso o Horizonte vença por um gol de diferença a vaga será definida nos pênaltis.

O técnico do Alvianil falou sobre a dificuldade de enfrentar o Horizonte:

"Sabíamos que ia ser dificil e trabalhamos muito para vencer. Foi importante a vitória e vamos trabalhar muito para que em casa a gente consolide essa classificação e chegr novamente a uma semifinal de Campeonato Cearense", declarou o técnico Junior Cearense.

Para o confronto, Wendel, autor de um dos gols da vitória na ida, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Assim, Edmar deve ser titular.

Legenda: Depois da derrota na ida, o Horizonte precisa reverter o resultado fora de casa para avançar Foto: Yorran Vieira / Horizonte FC

O Galo do Tabuleiro precisará vencer fora de casa para garantir vagas nas semifinais. O técnico Leandro Campos não terá Claudivan, suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas conta com o retorno de Cleyton, que cumpriu suspensão automatica no jogo de ida.

O meia Tiago Cunha mostrou confiança na classificação do Horizonte.

“Domingo temos um grande jogo contra o Maracanã. É uma partida decisiva, a nossa continuidade na competição vai ser decidida nesse jogo. Nós temos que entrar com um único pensamento, vencer. A equipe do Maracanã é uma equipe muito qualificada, assim como a nossa, vimos isso no primeiro jogo. Estamos em desvantagem, mas quando se trata de futebol, essa questão se torna um detalhe. Vamos jogar para vencer, para classificar. Será um grande duelo”, disse ele.



Prováveis Escalações



Maracanã

Rayr, Rafael Mandacaru, Edmar, Jairo, Leandro, Michel Pires, Wilker, Davi Torres, Bravo, Testinha e Luan Lucas. Técnico: Junior Cearense

Horizonte

Jonh Wilquer, Dieguinho, Waldson, Dedé Baiano, Henrique, Cleyton, César Sampaio, Tiago Cunha, Tico Baiano, Leozinho e Dentinho. Técnico: Leandro Campos





FICHA TÉCNICA:



Maracanã x Horizonte

Data e hora: 23/02, às 16h (de Brasília)

Estádio: Almir Dutra, em Maracanaú (CE)

Árbitro: Luciano Miranda

Assistente 1: NAILTON Junior de Sousa OLIVEIRA

Assistente 2: ELEUTÉRIO Felipe MARQUES Junior