Atacante briga com o time para cobrar pênalti na Itália, festeja sozinho e acaba substituído

Uma cobrança de pênalti por pouco não acabou em briga entre companheiros de time durante partida do Campeonato Italiano, nesta sexta-feira. O entrevero aconteceu durante o confronto entre Lecce e Udinese e foi protagonizado pelos próprios jogadores da equipe que deveria cobrar a penalidade, a Udinese.



Aos 28 minutos do primeiro tempo, o árbitro foi ao VAR para confirmar um pênalti a favor da equipe visitante. A partir daí, começou a confusão. O atacante italiano Lorenzo Lucca pegou a bola para si, iniciando uma disputa que durou mais de dois minutos.



Diversos companheiros tentaram pegar a bola e argumentar com Lucca, já que o cobrador oficial seria o atacante francês Florian Thauvin. O defensor sérvio Jaka Bijol chegou a gritar com o italiano, mandando-o ir embora. O próprio juiz se mostrou impaciente e mandou que o pênalti fosse batido.



Lucca venceu a briga, marcou o gol e comemorou sozinho. Thauvin, o cobrador oficial da Udinese, irritado, pediu para ser retirado da partida, mas quem acabou substituído, quatro minutos depois, foi o próprio autor do gol. A equipe de Údine venceu a partida por 1 a 0 e aparece na 10ª colocação do Campeonato Italiano.



"Temos hierarquias claras e Thauvin é o primeiro batedor de pênaltis", disse o técnico da Udinese, o alemão Kosta Runjaic, ao canal DAZN. "Eles tiveram uma discussão muito longa, do meu ponto de vista, Lucca tomou a decisão por conta própria, então decidi tomar uma decisão também e substituí-lo."