Messi acena para Galvão durante transmissão da final da Copa do Mundo

Na tarde do último domingo, (18), Lionel Messi ergueu o título de Campeão do Mundo ao lado dos seus companheiros da seleção da argentina. Porém, antes do início do jogo, o camisa 10 da albiceleste acenou para Galvão Bueno enquanto ainda aquecia para a decisão contra a França. O local em que estava Galvão, acompanhado de Caio Ribeiro e Roger Flores, foi um privilégio dado aos jornalistas brasileiros pela FIFA.

Chamei o Lionel na abertura da transmissão!! Ele virou, eu disse: Espetáculo!! E ele me mandou um gesto de mão!! Essa é a minha foto da Copa!! pic.twitter.com/g1ITzcyMvQ — Galvão Bueno (@galvaobueno) December 19, 2022

Em nenhuma outra Copa do Mundo foi permitido que os jornalistas brasileiros estivessem em campo e tão perto dos atletas em uma final, somente se o Brasil fosse jogar a decisão. Em uma outra transmissão, no jogo entre Brasil e Croácia, Roque Júnior chegou até a levar uma bolada durante o aquecimento da Seleção.

Galvão Bueno aproveitou a final da Copa do Mundo para se despedir das transmissões, o narrador vai continuar na emissora, mas desempenhando outras funções. Em vídeo de despedida, Galvão agradeceu pela companhia e amizade de toda a audiência.