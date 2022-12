Galvão Bueno se emociona em sua despedida das Copas do Mundo; veja vídeo

A final da Copa do Mundo do Catar, vencida pela Argentina contra a França neste domingo (18), marcou a despedida do narrador Galvão Bueno, que fez sua última transmissão de Copa do Mundo na TV aberta da carreira.

Com 72 anos de idade e 41 de Rede Globo, o narrador do tetra em 1994 e do pentacampeonato mundial do Brasil em 2002, se emocionou após o fim da transmissão, sua última em Copas do Mundo.

Veja Vídeo

"Meu maior agradecimento vai para vocês, brasileiros. Só estou hoje aqui emocionado porque acho que alguma coisa boa eu fiz, senão aqui não estaria", disse ele.

Homenagem

Após o fim da festa argentina, a Globo mostrou dois clipes com momentos marcantes de Galvão Bueno na emissora, desde a Copa do Mundo de 1982. Depois, um vídeo com funcionários, ex-colegas de transmissão e ídolos do esporte foi exibido, e o narrador agradeceu.

"Eu só tenho a agradecer tudo que aí passou. Eu poderia querer mais na minha profissão, e só tenho a agradecer. Começo agradecendo a Deus, a minha família, meu pai, minha mãe. Lúcia, minha primeira mulher, Desirée, grande amor da minha vida, meus filhos, Letícia, Cacá, Popó, Léo, Luca, meus sete netos. Vem mais por aí, tenho certeza que vem mais por aí. Meus sete netos, Vitória, Nícolas, Camila, Otávio, André, Cadu, Bela", afirmou, emocionado.

Marcas

O Mundial no Catar foi especial para Galvão por uma série de marcos. Além da despedida das narrações na Globo, o locutor completou a narração de 50 jogos da Seleção Brasileira em Copas do Mundo e foi um dos jornalistas brasileiros que receberam uma honraria da Fifa pelo trabalho no torneio ao longo dos anos.