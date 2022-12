Saiba quem pode usar o 'bisht', vestimenta utilizada por Messi na cerimônia final da Copa do Mundo

A Copa do Mundo do Catar chegou ao fim e a Argentina trouxe o título para a América do Sul. Os atuais campeões do mundo levantaram a taça no último domingo, (18), e o Mundial seguiu com suas peculiaridades. Lionel Messi, capitão da equipe albiceleste, recebeu das mãos de Tami bin Hamad Al Thani, Emir do Catar, uma vestimenta especial, utilizada pelos homens mais poderosos do país, o bisht.

Legenda: Messi vestido com o bisht na cerimônia da Copa do Mundo do Catar Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

A vestimenta preta, com bordas douradas, de mangas cumpridas e que vai até os tornozelos, inicialmente, era utilizada no inverno pelos beduínos. Agora, é símbolo de status e só deve ser usada em ocasiões especiais como casamentos, festivais e formaturas. O bisht foi entregue pelo Emir, que fez uma homenagem especial ao camisa 10 da Argentina. O acessório é utilizado apenas pela realeza catare e apenas os homens podem vesti-la.

Legenda: Messi com o bisht Foto: Paul ELLIS / AFP

A palavra bisht é derivada do persa e significa "ir nas costas". O bisht utilizado por Messi é feito inteiramente à mão por até oito pessoas e bordado com fios de ouro. O uniforme da Argentina foi coberto pela vestimenta real feita por artesãos.