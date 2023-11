Após recusar Ceará, Fernando Prass vai assumir cargo de gestão no América-MG

Se renovando para a próxima temporada, o América-MG vai ter um novo integrante em seu departamento de futebol. O ex-goleiro Fernando Prass vai ser o CEO do futebol no clube de Minas Gerais. As informações foram confirmadas pelo ge após ser antecipada pela Rádio Itatiaia.

Depois de se aposentar, esse vai ser o primeiro trabalho de Prass nos cargos de gestão. O ex-goleiro já se preparava para assumir alguma função nos bastidores de clubes, além de ter atuado como comentarista em algumas ocasiões.

Fernando Prass, preparado para assumir o cargo, já até realizou a visita nas dependências do América-MG. O ex-goleiro também esteve no Lyon-FRA e no Real Valladolid para conhecer os trabalhos de gestão nos respectivos clube. Além desses conhecimentos, Prass ainda carrega consigo a bagagem de suas atuações no Palmeiras, onde atuou em diversas áreas, desde o jurídico até o marketing do Verdão.

Atual diretor do América-MG, Fred Cascardo deverá trabalhar ao lado de Fernando Prass no clube.