Juventude pode ter até quatro desfalques contra o Ceará; veja provável escalação

O Ceará deve enfrentar um Juventude desfalcado na última rodada da Série B do Brasileirão 2023. O treinador da equipe gaúcha, Thiago Carpini, pode ter até quatro ausências para enfrentar o Vovô neste sábado (25), no Estádio Presidente Vargas (PV).

O lateral Kelvyn, que está emprestado ao Juventude pelo Ceará, e o volante Jean Irmer, suspenso por completar a série de três cartões amarelos, são desfalques certos no Juventude para a partida da 38ª rodada da Série B do Brasileirão.

O lateral Reginaldo e o atacante David estão entregues ao departamento médico da equipe gaúcha por conta de lesões musculares. Eles ficaram de fora da última rodada, contra a Ponte Preta, e devem ser desfalques mais uma vez diante do Ceará.

Por outro lado, Thiago Carpini poderá voltar a contar com o volante Jadson, titular da equipe gaúcha. O jogador havia sido expulso na partida contra o ABC, há duas rodadas, e cumprido suspensão automática na rodada passada, contra a Ponte Preta.

Diante dos desfalques e retornos, Thiago Carpini deve levar ao gramado do PV a seguinte equipe: Thiago Couto; Dani Bolt, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Vini Paulista, Mandaca, Jadson e Matheus Vargas; Echaporã e Gabriel Taliari.

Ceará e Juventude entram em campo neste sábado (25), às 17h de Brasília, no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), para disputar a 38ª rodada da Série B do Brasileirão, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O Juventude, rival do Ceará na última rodada da Série B, ainda tem chances de acesso à Série A do Brasileirão. A equipe está atualmente na terceira colocação, com 62 pontos conquistados em 37 rodadas disputadas.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.