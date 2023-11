Times cearenses conhecem adversários na Copa SP de Futebol Junior de 2024; veja grupos

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 teve seus grupos definidos na noite desta quarta-feira (22). Os quatro clubes cearenses que disputarão a competição de base, Fortaleza, Ceará, Floresta e Atlético estão entre os 128 participantes divididos em 32 chaves. O início da competição está programado para o dia 2 de janeiro, enquanto a final ocorre dia 25, dia do aniversário da capital paulista.

Na primeira fase, os times se enfrentam dentro de cada grupo, classificando-se as duas melhores campanhas. A partir da segunda fase, todos os jogos são de mata-mata.



Grupos dos Cearenses

O Alvinegro está no Grupo 8 e terá as equipes de Lemense/SP; Gama/DF e Rondoniense/RO como adversários e disputará suas partidas no município de Leme/SP.

O Leão é integrante do Grupo 11, enfrentando o Vocem-SP, CRB-AL e Castanhal-PA na sede de Assis, no Estádio Municipal Antônio Viana da Silva.

O Verdão da Vila integra o Grupo 18 ao lado de SKA Brasil/SP, Atlético/MG e Timon/MA. A chave ficará sediada na cidade de Santana de Parnaíba.

Por fim, o Atlético Cearense está no Grupo 14, com Itapirense/SP, Criciúma e Ituano, com sede na cidade de Itapira.