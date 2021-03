Natalie Portman surge musculosa para interpretar Thor, a Deusa do Trovão

"Quem é essa nova Deusa do Trovão? Nem mesmo Odin sabe, mas ela pode ser a única esperança da Terra contra os Gigantes de Gelo!"

Essa é a descrição dos quadrinhos que apresentam Jane Foster, a Thor. Sim, há uma fase do famoso personagem do universo Marvel em que uma mulher assume o manto e se torna a Deusa do Trovão. E quem assumirá a missão de interpretá-la nos cinemas é Natalie Portman, que mostrou que está se preparando bem para o papel.

Em julho de 2019, Natalie Portman foi anunciada como a atriz que daria vida a icônica e poderosa personagem. Com tipo físico mignon ainda à época, a atriz surpreendeu recentemente ao surgir com o corpo totalmente transformado para a personagem.

Nos quadrinhos, Jane é muito forte, com músculos definidos, afinal a força é uma das principais características de Thor. Natalie, então, vem adquirindo as formas mais parecidas com as de sua personagem e foi fotografada nos sets de filmagem exibindo os braços de quem vem suando, se preparando muito para o papel.

A previsão de estreia de Thor: Love and Thunder é em maio de 2022, nos Estados Unidos.

Segundo o site Omelete, "a fase foi sucesso de público e crítica a ponto do título Poderosa Thor passar a vender mais que Thor: Deus do Trovão". Girl Power que chama, né?