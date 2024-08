Temperatura na Antártida tem máxima de até 30°C acima da média e pode afetar o Brasil

Com máximas de até 30° acima da média prevista para essa época do ano, a Antártida tem enfrentado um fenômeno conhecido como “aquecimento súbito atmosférico”. Apesar da distância entre o território glacial e o sul-americano, o evento meteorológico deve impactar o Brasil nos próximos dias, colaborando para o surgimento de uma frente fria no país.

Veja também Mundo Maior iceberg do mundo está preso em armadilha, girando num mesmo lugar; entenda Meio Ambiente Entenda fenômeno do frio extremo que congelou animais na Patagônia Meio Ambiente Planeta registra o dia mais quente da história, diz observatório europeu

Em conversa com o g1, o meteorologista Vinicius Lucyrio explicou que o fenômeno enfraquece a circulação de ventos em torno da Antártida, chamada de vértice polar. O enfraquecimento faz com que o frio da região, mantido no local pelas correntes de ar, escape e se espalhe até chegar à América.

“Com o enfraquecimento desse fluxo de ventos, o ar frio escapa de forma mais fácil para as regiões tropicais. Isso acaba favorecendo o ingresso de ar polar para as regiões do Hemisfério Sul”, afirmou o especialista.

O esperado é que a frente fria alcance a maior parte da Argentina, Uruguai e Paraguai, além de diversas localidades na Bolívia e na região Centro-Sul do Brasil, ainda nessa semana.

Nas terras brasileiras, a massa de ar frio deve chegar na noite de quarta-feira (7), podendo avançar rumo ao Sudeste na sexta (9). Alguns estados da região Norte, como Acre e Rondônia, serão outros locais a registrar quedas nas temperaturas.

O QUE CAUSA O FENÔMENO?

Especialista em meteorologia, Maria Clara Sassaki também conversou com o portal de notícias e pontuou que o aquecimento súbito atmosférico é causado, principalmente, pelo aquecimento dos oceanos e pelo derretimento da camada de gelo.

Segundo Sassaki, é mais comum que o evento metereológico ocorra no vórtice polar do Hemisfério Norte, sendo considerado uma ocorrência rara no Sul.