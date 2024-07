Planeta registra o dia mais quente da história, diz observatório europeu

O observatório europeu Copernicus declarou, nesta terça-feira (23), que o planeta enfrentou o dia mais quente já registrado no último domingo (21). O recorde anterior pertencia à outra data de julho, mas do ano passado.

De acordo com dados preliminares da unidade de observação, a temperatura média global do ar na superfície atingiu 17,09°C durante o domingo, índice mais alto já registrado desde que o Copernicus começou a monitorar o clima, em 1940.

Anteriormente, o recorde era atribuído ao dia 6 de julho de 2023, quando a temperatura média global foi ide 17,08°C. Na época, cientistas especularam que o mês poderia ter sido o mais quente em 120 mil anos, até setembro superá-lo com um aumento de 0,5°C nas temperaturas médias.

Desde então, os meses têm se sucedido no posto de “mais quente já registrado”. O mês passado, por exemplo, foi o 13º mês consecutivo de recordes de calor no planeta.

FUTURO TEM PREVISÃO DE CLIMA HOSTIL

A temperatura na Terra já havia sido tema de discussão nas redes sociais nesta semana, após um estudo desenvolvido pela Nasa revelar que grande parte do planeta pode ficar inabitável dentro de 50 anos, devido ao aumento das temperaturas. Entre os territórios mais afetados, estão regiões da Ásia, do Oriente Médio e, até mesmo, do Brasil.

Nas terras brasileiras, não existe uma data exata para determinar quando as condições se tornarão hostis, mas os cientistas acreditam que o processo deve acontecer nas próximas décadas, impulsionado pelo desmatamento e pelo consumo imprudente de recursos naturais.