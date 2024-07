Filhote de onça-pintada, espécie ameaçada de extinção, nasce no interior de SP; veja vídeo

Um filhote de onça-pintada, com apenas 17 dias de vida, vem encantando visitantes de um centro de conservação em Cotia, no Interior de São Paulo. Espécie atualmente ameaçada de extinção, o felino marca um avanço no programa nacional de conservação do animal.

O pequeno jaguar, filho da fêmea Clô e do macho Rudah, é o primeiro nascido no parque. Nas redes sociais, a instituição compartilhou registros dele, onde tem conquistado o coração de internautas.

"Prepare-se para o momento fofura do dia", anunciou o perfil do centro ao apresentar o novo integrante na internet. "O primeiro filhote de onça-pintada nascido no Animália Park, filho da mamãe Clô e do papai Rudah", prosseguiu a postagem. "Que lindo! Apaixonada estou", escreveu uma usuária na publicação.

Desde que veio ao mundo, em 6 de julho, o filhote é cuidado pela mãe. O sexo dele ainda não foi identificado, pois, até o momento, não houve interação da equipe do local com o animal.

Segundo o portal Metrópoles, a fêmea Clô, de 3 anos, é oriunda do Refúgio Biológico Bela Vista, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Já o macho Rudah, de 2 anos, nasceu no BioParque Vale Amazônia e de Parauapebas, no Pará.

Tanto o filhote quanto os pais dele estão incluídos no Programa Nacional de Conservação da Onça-Pintada, coordenado pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). A iniciativa facilita o intercâmbio de animais entre bioparques e zoológicos, visando auxiliar a reprodução em cativeiro e ajudar na preservação da espécie.