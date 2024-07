Frio na Patagônia congela animais e os prende em pilhas de neve; entenda fenômeno

Atravessando o auge do inverno no Hemisfério Sul, a região da Patagônia tem enfrentado temperaturas extremamente baixas, tendo, inclusive, chegado a registrar −15 °C. As marcas, consideradas incomuns até para a localidade, causaram o congelamento de animais.

De acordo com informações do g1, inúmeros patos morreram congelados em lagoas da região e dezenas de ovelhas ficaram presas sob pilhas de neve. Além disso, agentes do serviço militar também tiveram que transportar alimentos para animais e moradores da localidade.

Observando a onda de frio, o Serviço Meteorológico Nacional da Argentina (SNM) atribuiu um “alerta amarelo” ao fenômeno, devido ao seu potencial risco de danos e de suspensão das atividades cotidianas.

Para o portal de notícias, o climatologista Raúl Cordero, da Universidade de Santiago do Chile, estimou que as temperaturas devem continuar baixas até o final da estação, ressaltando que a situação poderá se repetir.

O QUE CAUSOU A ONDA DE FRIO?

Ainda segundo o especialista, a queda nos termômetros foi causada por uma alta pressão no extremo sul do continente, que “puxou” o ar frio da Antártida. A movimentação ocorre quando o vórtice polar, uma massa giratória de ar que preserva o vento frio sobre o Polo Sul, está enfraquecido.

“A fraqueza incomum do vórtice polar antártico aumenta a probabilidade de que as massas de ar polar escapem para as áreas habitadas do hemisfério sul. Em outras palavras, a probabilidade de ondas de frio aumenta”, afirmou Raúl.