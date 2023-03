Planeta Terra sofre risco iminente de escassez de água, diz ONU

O planeta Terra está com risco iminente de escassez de água, conforme apontado no Relatório das Organizações das Nações Unidas (ONU) divulgado nesta quarta-feira (22), Dia Mundial da Água. Segundo apontado, dois bilhões de pessoas bebem água com falta de recursos e insalubre.

Metade da humanidade, cerca de 3,6 bilhões de pessoas, vivem sem saneamento básico. “Nós precisamos trabalhar quatro vezes mais rápido para garantir a viabilidade e sustentabilidade, disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para todos até 2030”, diz relatório.

O levantamento também alerta que a população urbana global pode ter uma escassez de água dobrada até 2050. Em 2016, eram 930 milhões de pessoas sofrendo com a falta de água. O número deve ficar chegar a 2,4 bilhões até 2050.

CONFERÊNCIA DA ONU

A Conferência da Água da ONU, que vai até essa sexta-feira (24) na sede das Nações Unidas, em Nova York, debate questões relacionadas ao aumento de enchentes, secas, rios secos e outras mudanças extremas nos recursos hídricos ligadas à mudança climática.

As discussões também devem explorar como os países podem expandir o acesso à água potável. Contudo, o foco será nas comunidades mais pobres, com o objetivo de melhorar os serviços de saneamento, que permanecem inacessíveis para muitos.