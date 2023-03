O potencial hídrico do Brasil é inigualável. O próprio semiárido brasileiro é considerado o mais chuvoso do mundo. Apesar disso, vivemos na eminência da escassez hídrica, em função do desmatamento, das queimadas e má gestão e uso da água. É preciso reconhecer a importância da água e fazer bom uso desse recurso para que não falte.

As florestas são importantíssimas para o ciclo da água. Elas funcionam como uma esponja absorvendo as águas das chuvas e protegendo o solo contra a sua força. São elas que garantem a penetração e a permanência da água no solo. Preservar as florestas inclui conservar as nascentes dos rios. Muito dos desastres naturais causados pela água é consequência da remoção das florestas. Portanto, preservá-las é fazer bom uso da água.

Quem mais valoriza a água é quem não tem. O Semiárido Nordestino sempre foi castigado pela escassez hídrica. É provável que as pessoas que moram no Semiárido possuam um senso de valor da água maior do que aquelas que moram em outras regiões.

A falta desse recurso para o consumo humano, dessedentação animal e uso produtivo levou a população do semiárido a desenvolver estratégias de gestão da água. A água precisa ser bem utilizada independente da abundância ou escassez. Seja aonde for, a água é um bem essencial a vida.

O Ceará é vanguarda na gestão participativa e democrática da água. Os Comitês de Bacias Hidrográficas são uma ferramenta importantíssima para que a água seja cuidada e disponibilizada a todos de forma equânime. São arranjos democráticos dessa natureza que garantem que a população consiga proteger e usar da melhor forma os recursos hídricos disponíveis. As tecnologias socioambientais também são de extrema relevância para garantir o armazenamento, a oferta e o uso racional da água.

A água pode acabar. É preciso tomar consciência desse fato. Precisamos avançar na agenda da preservação ambiental, na gestão democrática dos recursos hídricos e no desenvolvimento e propagação de tecnologias socioambientais de armazenamento da água nas regiões semiáridas. Apenas entendendo a importância e zelando pela sua conservação e qualidade é que se evitará a falta da água.