Maior iceberg do mundo, A23a se desprende e se move em direção ao norte da Antártida

O maior iceberg do mundo, o A23a, se desprendeu da posição que estava na Antártida e começou a se deslocar para o norte do Oceano Antártico. O instituto de pesquisa polar British Antarctic Survey (BAS) detalhou que ele passou décadas encalhado, girando em um mesmo ponto, ao norte das Ilhas Orkney do Sul. Conforme o g1, esse também é o iceberg mais antigo do mundo.

"Estamos curiosos para ver se ele seguirá o mesmo caminho de outros grandes icebergs que se desprenderam da plataforma de gelo da Antártica. E, o que é mais importante, que impacto isso terá no ecossistema local", afirmou o oceanógrafo Andrew Meijers, do British Antarctic Survey.

O A23a pesa quase 1 trilhão de toneladas, tendo uma área que supera três vezes a cidade de São Paulo. Em 1986, ele se desprendeu da plataforma de gelo Filchner-Ronne, onde ficou aterrado no fundo do Mar de Weddell por mais de 30 anos.

Em 2024, ele ficou preso em um tipo de cilindro de água em rotação, que costuma ser formado sobre montanhas submersas. Por isso, o iceberg ficou bastante tempo girando em um único ponto.

Os especialistas estimam que ele deve seguir o fluxo da Corrente Circumpolar Antártica e chegar na ilha subantártica da Geórgia do Sul. Nessa região, em que as águas são mais quentes, deve derreter e se fragmentar em icebergs menores.