Flamboyant: para que serve, quantos anos dura e quem trouxe a árvore para o Brasil

O flamboyant é uma árvore que pode ser encontrada principalmente em regiões de climas tropicais, sendo conhecida pela floração chamativa e a copa larga. Ela pode ser encontrada em ruas, praças e jardins em todo o Brasil.

O professor do curso de Agronomia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Roberto Takane*, detalhou que a árvore é originária de Madagascar, mas é muito apreciado no Brasil. O flamboyant, de nome científico Delonix regia, chegou ao nosso país durante o século XIX.

Contribuindo para trazer beleza e vida aos espaços, o flamboyant tem uma sombra generosa, e costuma se adaptar a diferentes tipos de solo. No entanto, prefere regiões quentes e ensolarados.

Apesar de conseguir sobreviver em períodos de seca durante a fase adulta, precisa ter regas regulares durante o seu crescimento.

O que é flamboyant?

O flamboyant é uma árvore de crescimento rápido, que prefere climas quentes. Suas flores aparecem principalmente entre a primavera e o verão.

Além de ser utilizada como árvore ornamental, ela também ajuda na biodiversidade de uma área, já que atrai pássaros, insetos e até abelhas.

Legenda: A flor do flamboyant possui distintos significados simbólicos e culturais Foto: Shutterstock

Quais os tipos?

O flamboyant em cor vermelho é o mais conhecido. Dentre as variedades mais comuns, estão:

Vermelho: mais popular e amplamente cultivado, com flores de um vermelho intenso e alaranjado;

mais popular e amplamente cultivado, com flores de um vermelho intenso e alaranjado; Amarelo: menos comum, costuma ser plantado por quem busca um contraste único nos jardins;

menos comum, costuma ser plantado por quem busca um contraste único nos jardins; Anão: o flamboyant-anão é uma planta menor, com flores igualmente chamativas em tons de vermelho, amarelo ou laranja.

Para que serve?

O flamboyant é utilizado como uma árvore ornamental, principalmente por ser símbolo de vitalidade e cor. "Ele é capaz de transformar a paisagem urbana e proporcionar momentos de contemplação para quem passa por perto", acrescentou o especialista.

O que significa a flor do flamboyant?

A flor do flamboyant possui distintos significados simbólicos e culturais. Por exemplo, as flores são associadas a:

Alegria;

Vitalidade;

Beleza.

Já a aparência pode representar celebração e energia positiva.

"Em algumas culturas, o flamboyant é visto como uma árvore que simboliza a chegada do verão, já que sua floração ocorre com mais intensidade nessa estação, em um espetáculo que ilumina a paisagem. Em Madagascar, sua terra natal, é considerado um símbolo de proteção e fertilidade". Roberto Takane Professor de floricultura na Universidade Federal do Ceará

Em contextos espirituais e artísticos, o especialista Roberto Takane detalha que a flor pode ser um lembrete da efemeridade da beleza, pois a floração do flamboyant costuma durar apenas algumas semanas.

Legenda: O fruto do flamboyant não pode ser consumido por humanos Foto: Shutterstock

Como é o fruto?

O flamboyant produz frutos distintos, aponta o especialista. "O fruto do flamboyant é uma vagem longa e achatada, que pode medir entre 30 e 60 centímetros de comprimento. Quando imatura, a vagem é verde, mas, à medida que amadurece, assume uma coloração marrom-escura e se torna rígida e lenhosa", explica Roberto.

Dentro das vagens, o fruto possui sementes alongadas envoltas por uma polpa seca. As sementes são protegidas por essa casca resistente, que permite que elas sejam dispersas pelo vento ou transportadas por animais, o que contribui para a propagação natural da espécie.

Conforme Roberto Takane, seus frutos podem ser utilizados para:

Artesanato: sementes são usadas na confecção de colares, pulseiras e outros itens decorativos.

sementes são usadas na confecção de colares, pulseiras e outros itens decorativos. Produção de som: vagens secas, quando agitadas, produzem um som semelhante ao de um chocalho, sendo usadas em instrumentos musicais artesanais em algumas culturas.

O fruto do flamboyant é comestível?

O fruto do flamboyant não pode ser consumido por humanos, pois tem substâncias tóxicas para nosso organismo. No entanto, as sementes e os frutos podem servir de alimento para certos animais, como aves e insetos.

Como é o cultivo?

Para ser cultivado, a muda de flamboyant precisa ser plantada em solos bem drenados e em áreas com bastante luz solar direta.

A árvore prefere clima quente, e precisa de amplo espaço para crescer. "Devido ao tamanho da copa e do sistema radicular, deve ser plantado longe de tubulações ou calçadas que possam ser danificadas", detalhou o professor Roberto.

Além disso, a árvore requer podas regulares para controlar o crescimento e manter o formato desejado.

Legenda: A muda precisa ser plantada em solos bem drenados Foto: Shutterstock

Quanto tempo demora para crescer?

Conhecido por seu crescimento acelerado, o flamboyant atinge cerca de 2 a 3 metros de altura nos primeiros anos de vida. Na fase adulta, a árvore pode chegar a ter entre 10 e 15 metros de altura.

Em boas condições de cultivo, como detalhadas acima, essa altura máxima é atingida entre 5 e 10 anos. Já a floração costuma ocorrer entre 3 e 5 anos depois do plantio. No entanto, isso depende do manejo e das condições do solo.

Quantos anos dura a esta espécie?

A árvore tem um tempo de vida longo quando cultivada em condições favoráveis. O flamboyant pode viver entre 40 e 70 anos, apesar de haver o registro de árvores dessa espécie que ultrapassaram essa idade.

Quais os cuidados como esta espécie e onde plantar?

Por ser uma árvore de grande porte, é necessário ter alguns cuidados caso for realizar o plantio próximo de muros, calçadas ou construções. Caso seja plantada em regiões com muitos ventos ou chuvas pesadas, os galhos grandes podem quebrar e gerar risco para carros, residências ou pedestres.

Além disso, as raízes crescem de forma horizontal, e isso pode causar rachaduras de muros e elevações de calçadas.

Dentre os cuidados no plantio, estão:

Escolher um local seguro: plantar o flamboyant a uma distância mínima de 10 a 12 metros de qualquer construção, muro ou tubulação subterrânea;

plantar o flamboyant a uma distância mínima de 10 a 12 metros de qualquer construção, muro ou tubulação subterrânea; Evitar fiações elétricas: certificar-se de que há espaço suficiente para a expansão da copa sem interferir em fiações elétricas ou outros obstáculos;

certificar-se de que há espaço suficiente para a expansão da copa sem interferir em fiações elétricas ou outros obstáculos; Realizar podas regulares: fazer podas anuais para controlar o tamanho da copa e reduzir o peso dos galhos, diminuindo o risco de quedas.

*Prof. Dr. Roberto Takane é engenheiro agrônomo e professor de floricultura na Universidade Federal do Ceará (UFC), com mais de 17 livros publicados na área. Mantém um canal no YouTube com informações e dicas específicas sobre plantas e cuidados: canal oficial. Coordenador do Projeto Tejucactos (Produção de Cactos e Suculentas Ornamentais no sertão Cearensee).