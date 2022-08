VMA 2022: veja horário, onde assistir e indicados

Hoje é dia de MTV Video Music Awards. Neste domingo (28), acontece a edição 2022 do evento, conhecido como VMA. Depois de dois anos em formato híbrido devido à pandemia de Covid-19, ele retorna ao formato que o consagrou há 36 anos, no Prudential Center (EUA).

A cerimônia e entrega de prêmios serão transmitidos ao vivo pela MTV, às 21h (horário de Brasília), e gratuitamente na Pluto TV. A emissora também deve transmitir o evento no site oficial próprio por meio de plataformas associadas. As informações são do Portal Popline.

Legenda: A banda Red Hot Chili Peppers é uma das que se apresentarão no evento Foto: Divulgação

Anitta representará o Brasil. Além de performar no evento, ela concorre na categoria “Melhor Artista Latino” com o hit “Envolver”. A premiação também contará com performances de nomes como Lil Nas X, J Balvin, Kane Brown, BLACKPINK, Jack Harlow, Lizzo e Maneskin. Trata-se de uma das maiores premiações do mundo da música global.

A lista das estrelas confirmadas para assistir como apresentadores inclui Ashley Graham, Avril Lavigne, Bebe Rexha, Becky G, Billy Eichner, Cheech & Chong (Cheech Marin + Tommy Chong), Chlöe Bailey, Dixie D’Amelio, DJ Khaled, Dove Cameron, Joel Madden, Latto, Lili Reinhart e Offset.

Red carpet

O pré-show e o red carpet, por sua vez, começam a ser transmitidos a partir das 19h30 (horário de Brasília), em multiplataforma: por meio de uma livestream no Twitter da emissora, no website e também no aplicativo oficial da MTV. Ainda haverá uma experiência em tempo real no Twitter da premiação, em uma parceria entre o canal e a Stan Cam.

Os destaques da edição são Lil Nas X, Jack Harlow, e Kendrick Lamar, que receberam sete indicações cada – eles estão juntos na categoria “Video do Ano” e “Melhor Colaboração” com “Industry Baby”. Já Harry Styles e Doja Cat conquistaram seis indicações cada, seguidos por Drake, Ed Sheeran, Billie Eilish, Dua Lipa, Taylor Swift e The Weekend, com cinco cada.

Legenda: A homenageada do ano no VMA será Nicki Minaj

A homenageada do ano no VMA será Nicki Minaj. Ela levará o prêmio Video Vanguard Award, uma honraria dada por conta de todo o legado da carreira do artista e, principalmente, da influencia do seus videoclipes para o público e também para outros artistas.

Performances musicais

Anitta

Bad Bunny

BLACKPINK

Eminem y Snoop Dogg

J Balvin

Jack Harlow

Lizzo, Måneskin

Marshmello x Khalid

Nicki Minaj

Panic! At The Disco

Red Hot Chili Peppers

Kane Brown do palco da Toyota

Pré-Show

Dove Cameron, Saucy Santana e Yung Gravy se apresentarão ao vivo no pré-show do tapete vermelho no VMA.

O especial de pré-cerimônia será apresentado por Nessa e Kevan Kenney, com cobertura da artista multiplataforma Tate McRae, que está se unindo à equipe como correspondente especial. O produtor Murda Beatz será o DJ residente por Kraft.