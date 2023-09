Quem é Marlei Cevada, humorista internada na UTI após desmaiar e bater a cabeça no banheiro

A atriz e humorista Marlei Cevada, de 48 anos, internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em São Paulo após desmaiar repentinamente e bater a cabeça no banheiro da própria casa, no último sábado (2), é famosa nacionalmente pelos personagens 'Nina' e 'Sangue', do programa 'A Praça é Nossa', do SBT.

Segundo o Metrópoles, a artista é formada pela Escola de TV e Teatro Incenna, na capital paulista, e iniciou sua carreira profissional em 1989.

No Instagram, ela tem quase 900 mil seguidores e se descreve como alguém "do caos à fofurice".

A atriz também participou do filme 'Vizinhos', da Netflix, com Leandro Hassum.

Cancelamento de agenda

Por causa do acidente, Marlei cancelou sua agenda de shows por tempo "indeterminado", segundo comunicado publicado em suas redes sociais.

Apesar disso, a humorista escreveu que "está tudo sob controle" e que apenas irá se afastar por um tempo para se cuidar.