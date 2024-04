Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 16 de abril

A terça-feira é marcada por uma oposição entre Lua e Plutão. A presença de Plutão sempre traz alguns incômodos. Você quer dar um passo, avançar, mas precisa liberar algumas emoções que habitam os lugares mais sombrios e profundos a sua alma. Mas pode ser hoje todos essas emoções que estavam guardadas venham à tona, assim como um vulcão em erupção. E isso acontece porque você não consegue ir longe, se não mergulhar fundo, liberar os medos e transformar todo descontrole emocional em força regeneradora. Libere as mágoas e ressentimentos do passado. Você vai sentir um alívio por não ter que carregar mais essas bagagens pesadas.

Signo de Capricórnio hoje

Aproveite para se conectar com as pessoas ao seu redor e nunca esqueça seu passado e suas raízes. Valorize as pessoas que lhe acompanham desde sempre. Chegou a hora de de ter aquela conversa e depois de esclarecer as situações desconfortáveis, tenho certeza que você vai ficar mais motivado para continuar avançando em sua jornada.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.