Ana Maria Braga interrompe 'Mais Você' para corrigir ato racista no Jogo de Panelas; veja vídeo

Ana Maria Braga interrompeu o quadro "Jogo de Panelas" no programa "Mais Você" desta sexta-feira (20) após flagrar um ato racista exibido no reality. A apresentadora alertou o participante Anderrupson, que praticou blackface, e ainda convidou uma especialista em negritude para falar sobre o assunto. As informações são do Hugo Gloss.

O caso aconteceu em meio à competição de culinária do programa, quando Anderrupson apareceu com o rosto pintado para imitar uma pessoa negra. O participante precisava elaborar um jantar para ser avaliado pela produção. No programa de hoje, a comida tinha temática africana.

“Ele (Anderrupson) estava muito legal, mas trouxe mais uma vez a ingenuidade. Não precisa se pintar de ser negro... A gente tem toda uma história. A gente não brinca de ser negro, a gente é negro”, disse o anfitrião da noite, Felipe.

Depois da exibição do caso, Ana Maria Braga interrompeu a transmissão do programa para complementar a fala de Felipe, reforçando o porquê de não fazer blackface.

"Não deve se repetir"

Além disso, Ana Maria convidou a especialista em negritude, Rosane Borges. A professora e jornalista detalhou que a prática do blackface surgiu no século 19 nos Estados Unidos. "Um recurso muito utilizado pela aristocracia escravagista, que fazia da técnica uma forma de estereotipar e negar a humanidade das pessoas negras”, detalhou.

Rosane Borges Professora “Não devemos fazer sob nenhuma hipótese, é preciso que a gente avance enquanto humanidade. É preciso que se diga não a uma técnica tão cruel e violadora”.

Ana Maria Braga ainda voltou a criticar a prática após a fala de Rosane. “Esse esclarecimento faz parte da essência do nosso programa e é bom para todo mundo aprender. Tem muita gente que não percebe ainda, mas já está na hora. É um comportamento que não deve se repetir”, concluiu.