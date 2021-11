Arcane: conheça os personagens de série de League of Legends

A série "Arcane" é baseada no universo do game League of Legends (LOL) e apresenta personagens e referências ao jogo da Riot Games. Nomes conhecidos, como Jinx, Vi, Ekko e Jayce estão na produção presente na Netflix.

A animação estreou na plataforma no dia 6 de novembro com três episódios. Os demais atos estarão disponíveis na plataforma nos dias 13 e 20 deste mês.

Foto: Divulgação/Netflix

A personagem Vi é a protagonista de Arcane. Nos primeiros episódios dá série é contada a história da complicada juventude de Vi. Após trágicos acontecimentos na guerra entre Piltover e Zaun, ela perde os pais e passa a ser a única responsável pela irmã mais nova, Powder.

Foto: Netflix/Divulgação

Jinx é uma das principais personagens da série e também bem popular no League of Legends. O primeiro ato da série explora a infância e a relação dela com a irmã e amigos no distrito de Zaun. Na animação ela é chamada Powder, seu nome verdadeiro, e é mostrada sua história antes de se tornar uma grande atiradora.

Ekko

Foto: Netflix/Divulgação

A aparição de Ekko em "Arcane" chamou atenção de muitos fãs e, embora pouco seja mostrado sobre personagem que "Estilhaçou o Tempo", o primeiro ato deixa claro o porquê do garoto ser considerado um menino prodígio nas ruas violentas de Zaun.

Caitlyn

Foto: Netflix/Divulgação

A Xerife de Piltover vem de uma grande família da cidade, os Kiramman, e vive na tentativa de fugir da influência deles. Na série, ela é apresentada ainda jovem e aparenta ter uma grande admiração por Jayce.

Jayce

Foto: Netflix/Divulgação

O personagem não é um dos campeões mais populares do LOL, Apesar disso, ele realiza um papel muito importante em "Arcane". Os primeiros episódios dão uma ideia melhor a respeito da inteligência de Jayce e de toda a colaboração com tipos específicos de itens que estão presentes no game.

Viktor

Foto: Netflix/Divulgação

Viktor chegou a PIltover graças à paixão pela ciência e por invenções. Em "Arcane", ele é assistente de Heimerdinger e logo se interessa pela pesquisa de Jayce com a Hextec, fundamental para a invenção.

Heimerdinger

Foto: Netflix/Divulgação

Um dos personagens mais carismáticos de Arcane é o Inventor Idolatrado Heimerdinger, reitor da Academia Piltover e um dos cientistas mais brilhantes e excêntricos de League of Legends. Ele tenta pôr um ponto final na busca de Jayce pela hextec, alegando ter vivido situações traumáticas por conta da magia em anos anteriores.

Ryze

Foto: Netflix/Divulgação

Assim como o Singed, Ryze não conta com um tempo tão grande de tela. Quando surge em um flashback, o personagem é uma das peças para levar explicações a respeito de um dos principais eventos que ocorrem durante o ato inicial. Ryze é um dos primeiros campeões a ser lançado no LOL.