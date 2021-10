'God of War' é confirmado para PC com data de lançamento em janeiro de 2022

As produtoras Sony e Santa Monica anunciaram, nesta quarta-feira (20), que o game "God of War" chegará para PC. De 2018, o jogo para computador será lançado em 14 de janeiro de 2022. Com câmera cinemática sem cortes conforme acompanha Kratos e Atreus pelos reinos, os jogadores contam com opção de resolução real em 4K em dispositivos que tenham suporte e quadros por segundo sem limite.

A narrativa traz um novo começo para o personagem Kratos. Após a vingança contra os deuses do Olimpo, ele vive como um homem comum no reino dos monstros e deuses nórdicos. No mundo inóspito, então, que ele precisa lutar para sobreviver e ensinar o filho, Atreus, a fazer o mesmo.

Veja trailer de 'God of War' para PC:

"God of War" já é disponível para PS4 e PlayStation 5 (PS5). Em 14 de janeiro de 2022, o game chegará para PC (via Steam) pelo preço de R$ 199,90. Vale ressaltar que o título também está disponível, de graça, para todos os usuários de PS5 que possuem uma assinatura da PlayStation Plus (PS Plus), por meio da PS Plus Collection.

Requisitos do jogo:

Requisitos mínimos

OS: Windows 10 64-bit

Processador: Ainda não confirmado

Placa de Vídeo: Ainda não confirmada

DirectX: Version 11

Armazenamento: 80GB

Configuração recomendada