Quatro carros são incendiados próximo à delegacia de Boa Viagem

Quatro veículos que estavam estacionados próximo à Delegacia Municipal de Boa Viagem foram incendiados na madrugada desta quinta-feira (27). Segundo informações de um policial que trabalha no local, os veículos estavam parados no cruzamento das ruas Alfredo Terceiro e Antônio Domingues, no Centro. Não se sabe ainda se o incêndio foi criminoso.

Ainda segundo a polícia, cerca de seis automóveis, que também estavam no entorno foram empurrados por policiais de plantão e moradores, para que não fossem também atingidos pelo fogo.

O incêndio foi controlado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas. Os policiaisi não informaram se os veículos estavam no local após apreensões realizadas pelo órgão.