Corpo de homem carbonizado é encontrado dentro de carro em Maracanaú

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado dentro de um veículo incendiado que estava estacionado na Rua Fausto Ribeiro da Costa, no bairro Jardim Bandeirantes, em Maracanaú, na manhã desta sexta-feira (29). As investigações do caso estão sendo realizadas pelo 29° Distrito Policial.

A polícia tem uma suspeita de quem seria a vítima, mas não informou a possível identificação.

Investigadores do 29º DP apuram se a morte tem ligação com o triplo homicídio registrado na madrugada desta sexta, em uma casa localizada no bairro Mondubim, em Fortaleza.