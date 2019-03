Três pessoas da mesma família são assassinadas dentro de casa no Mondubim

Três homens de uma mesma família foram assassinados dentro de casa na madrugada desta sexta-feira (29) no Mondubim. Uma outra pessoa foi lesioanda a bala e hospitalizada. Segundo fontes da polícia, o caso pode estar relacionado com a uma quarta morte, de uma vítima encontrada carbonizada em um carro em Maracanaú, o que configuraria uma chacina.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), entretanto, não confirma a ligação entre as duas ocorrências.

De acordo com o órgão, as vítimas estavam em um imóvel da Rua Luís Gonzaga quando foram surpreendidas por criminosos que arrombaram o portão e invadiram o local. Eles fugiram após atirarem nas vítimas e nem eles nem os veículos utilizados foram identificados.

Na rua onde o crime aconteceu, as pessoas têm medo de falar sobre o caso.

Os mortos foram:

Heryaldo Bezerra da Silva, de 48 anos, com antecedentes por tentativa de homicídio, estelionato, apropriação indébita e associação criminosa

Francisco Welton Bezerra da Silva, de 45 anos,

Francisco Wellington Bezerra da Silva, de 52 anos, com passagens por estelionato e crimes contra a dignidade sexual. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

A quarta pessoa baleada na residência é João Ferreira da Silva, de 74 anos, foi levada para o Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. O hospital não informou o estado de saúde do idoso.

Sequestro na mesma rua

Antes do triplo homicídio, um jovem identificado apenas como João Paulo foi sequestrado de uma outra residência, também arrombada na mesma rua. Não há confirmação oficial de ligação entre as duas ações criminosas, mas uma fonte da polícia disse que ele é o homem encontrado carbonizado.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada ao local e a 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.