Trio grava vídeo colocando bebida alcoólica na boca de um gato no Crato

Um gato foi forçado por dois homens a tomar uma bebida, aparentemente alcoólica, na cidade do Crato, Região do Cariri. A cena foi gravada em vídeo por uma mulher que acompanhava os dois suspeitos. O caso será investigado pela polícia.

No vídeo, o gato é segurado por um homem que força o animal a abrir a boca. Em seguida, um outro homem despeja um líquido amarelado dentro da boca do felino, fazendo com que o animal beba parte do conteúdo. A dupla ri e é possível escutar a voz de uma mulher que registra a cena. "Tal hora, o povo querendo embebedar o gato", afirma a mulher.

As imagens circularam pelas redes sociais durante o fim de semana e motivaram a Associação Protetora dos Animais Carentes do Cariri e a Comissão de Direitos dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) a registrar um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil da região.

Conforme o delegado plantonista, Diogo Galindo, as pessoas envolvidas com o vídeo já foram identificadas e foi instaurado um procedimento. “"Eles tiveram a tolice de realizar um vídeo que os identificasse. Já foi instaurado um procedimento e essas pessoas vão ser trazidas à Delegacia Regional do Crato", disse.

Maus-tratos a animais são passíveis de punição previstas na Lei de Crimes Ambientais. O infratores são passíveis de punição entre 3 meses e um ano de detenção, além de multa, segundo o Art. 32.