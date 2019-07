Tremor de magnitude 3.2 atinge a cidade de Quixeramobim

Um tremor de magnitude 3.2 atingiu a cidade de Quixeramobim, na noite desta quinta-feira (25), de acordo com os dados do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN), que monitora os abalos. Desde o dia 17 de março deste ano foram registrados mais de 1.200 tremores na região.

Na quarta-feira (24) mais de 100 abalos foram registrados nas cidades de Madalena, Quixeramobim e Boa Viagem. Segundo o laboratório, o tremor em Quixeramobim ocorreu às 21h44 e foi sentido por moradores das localidades de Fogareiro, São Joaquim, Agrovila de Passagem, Canaubinha, Veneza do distrito de Manituba, Poço Cercado do distrito de Damião Carneiro e povoado de Pau Ferro.

Segundo a Defesa Civil de Madalena, além de Quixeramobim moradores de várias localidades de Madalena e Boa Viagem relataram que sentiram o abalo na noite desta quinta-feira.

O auxiliar de serviços gerais e morador da zona rural da cidade de Madalena, Ednaldo Rodrigues, explicou ao Diário do Nordeste que o tremor desta quinta-feira foi maior do que da quarta-feira. Na casa do Ednaldo os moradores saíram da residência no momento do abalo. "Todo mundo correu para fora de casa, tremeu toda casa, passamos cerca de duas horas fora", acrescentou.

Avaliação das casas

O laboratório entrou em contato com a Defesa Civil de Quixeramobim e informou que vai ser feita uma avaliação nas estruturas das casas em várias regiões onde os tremores vem ocorrendo. Por telefone o sismólogo Eduardo Menezes, explicou que estuda uma possibilidade de fazer uma visita a região para avaliar os efeitos dos tremores, além de coletar dados das estações instaladas.