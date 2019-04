Região da Ibiapaba registra as maiores chuvas em 24 horas

A região da Ibiapaba registrou as maiores chuvas do Ceará em 24 horas. De acordo com dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em pelo menos 42 municípios do Estado.

Entre as maiores precipitações, destacam-se três municípios da região da Ibiapaba: Viçosa do Ceará (27 mm), Croatá (21 mm) e Frecheirinha (20 mm).

Previsão

A previsão da Funceme para esta sexta-feira é de tempo nublado com chuva no centro-norte do estado. Já na região sul, a previsão é de chuvas isoladas.

Veja lista com as 10 maiores chuvas por posto no dia:

Viçosa Do Ceará (Posto: Viçosa do Ceará) : 27 mm

Croatá (Posto: Croata) : 21 mm

Frecheirinha (Posto: Frecheirinha) : 20 mm

Ipueiras (Posto: America) : 20 mm

Cariré (Posto: Cariré) : 20 mm

Pedra Branca (Posto: Mineirolândia) : 17 mm

Ocara (Posto: Açude Batente) : 16 mm

Granja (Posto: Pessoa Anta) : 16 mm

Piquet Carneiro (Posto: Ibicuá) : 16 mm

Tauá (Posto: Vera Cruz) : 13,2 mm